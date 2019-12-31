Ceylan Karavil'de yeni yıl çoşkusu - Son Dakika
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Ceylan Karavil'de yeni yıl çoşkusu

6 saat önce

Ceylan Karavil Park AVM yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Ceylan Karavil'de yeni yıl çoşkusu, System.String[]

Ceylan Karavil Park AVM yeni yılı coşkuyla karşıladı.


Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen ve bölgenin en büyük alışveriş merkezi olan Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de, yılbaşı Noel Baba ve bando takımı ile coşkuyla kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen kutlamada çocuklar Noel Baba ile fotoğraf çekinerek bando takımının ezgileriyle oynadı. Yılbaşında da vatandaşları unutmayan Ceylan Karavil AVM gelen misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. - DİYARBAKIR

Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:01 Kaynak: İHA
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