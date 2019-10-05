Son Dakika Haberleri: Ceylan Karavil Park AVM ailesi hastaları unutmadı
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Ceylan Karavil Park AVM ailesi hastaları unutmadı

34 dakika önce

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM ailesi, hastaları unutmadı.

Ceylan Karavil Park AVM ailesi hastaları unutmadı, System.String[]

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM ailesi, hastaları unutmadı.


Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM ailesi Gazı Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümünde yatan hastaları ziyaret etti. AVM yönetimi hastalarla bir araya gelerek güzel vakit geçirdi. Hastaların moral ve motivasyon olması için uzun süre hastalarla sohbet eden AVM yönetimi hastalar için hazırladıkları hediye sepetlerini vererek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. - DİYARBAKIR

Güneydoğu Anadolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
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