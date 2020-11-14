Ceylan Karavil Park AVM'de canlı heykeller, korona virüse karşı uyardı - Son Dakika

Ceylan Karavil Park AVM'de canlı heykeller, korona virüse karşı uyardı

14.11.2020 16:27
Ceylan Karavil Park AVM'de canlı heykeller, korona virüse karşı uyardı, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları, korona virüse (Covid-19) karşı alınacak önlemelere dikkat çekmek amacıyla Ceylan Karavil Park Alışveriş merkezinde canlı heykel performansı sergiledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları, korona virüse (Covid-19) karşı alınacak önlemelere dikkat çekmek amacıyla Ceylan Karavil Park Alışveriş merkezinde canlı heykel performansı sergiledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalar yürüten Şehir Tiyatroları sanatçıları, canlı heykel performansıyla korona virüs'e karşı alınacak önlemlere dikkat çekti. Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen Ceylan Karavil Park AVM'de düzenlenen etkinlikte sanatçılar korona virüs salgınında görev yapan sağlık çalışanları, temizlik görevlileri ve günlük hayattaki vatandaşları temsil eden figürleri sergiledi, gerek kalmadıkça dışarıya çıkılmaması ve uyarıların dikkate alınması betimlendi.

Korona virüs salgınından korunmak için önem taşıyan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat çeken sanatçılar, izleyenlerin beğenisini kazandı. Vatandaşlar performans sergilenirken sanatçılarla hatıra fotoğrafı çekti. - DİYARBAKIR

Ceylan Karavil Park AVM'de canlı heykeller, korona virüse karşı uyardı
Ceylan Karavil Park AVM'de canlı heykeller, korona virüse karşı uyardı
Ceylan Karavil Park AVM'de canlı heykeller, korona virüse karşı uyardı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Koronavirüs, Heykel, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ceylan Karavil Park AVM'de canlı heykeller, korona virüse karşı uyardı - Son Dakika Magazin


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