Son Dakika Haberleri: Ceylan Karavil Park Avm'de Zaman Yolculuğu

Ceylan Karavil Park Avm'de Zaman Yolculuğu

1 saat önce

Diyarbakır'da düzenlediği etkinliklerle buluşma noktası haline gelen Ceylan Karavil Park AVM, 14 Şubat Sevgililer Gününü unutmadı.

Ceylan Karavil Park Avm'de Zaman Yolculuğu, System.String[]
Diyarbakır'da düzenlediği etkinliklerle buluşma noktası haline gelen Ceylan Karavil Park AVM, 14 Şubat Sevgililer Gününü unutmadı. AVM ziyaretçilerine geçmişin kapılarını açarak zamana yolculuk yaptı.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM 14 Şubat Sevgililer Gününde ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşattı. Ziyaretçilerine nostalji bir gün hazırlayan Ceylan Karavil Park AVM zamana yolculuk kapılarını açarak vatandaşlara geçmiş yılları yaşattı. Sahne gösterilerinde 70'lı yıllara ait fotoğraf çekimi, şarkılar, dans gösteriler ve o yıllara ait wosvos arabayı sergileyerek ziyaretçilerine muhteşem bir sevgililer günü yaşattı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:33 Kaynak: İHA

Diyarbakır, 14 Şubat, Güncel
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