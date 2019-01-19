Son Dakika Haberleri: Ceylan Karavil Park Avm İranlı Tur Operatörlerini Ağırladı

Ceylan Karavil Park Avm İranlı Tur Operatörlerini Ağırladı

2 saat önce

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İranlı tur operatörleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM'yi gezdi.

Ceylan Karavil Park Avm İranlı Tur Operatörlerini Ağırladı, System.String[]
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İranlı tur operatörleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM'yi gezdi.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, İranlı tur operatörlerini ağırladı. Alışveriş merkezinde alışveriş yapan tur operatörleri, burada yemek yedikten sonra merkezde bulunan bölgenin en büyük akvaryumunu gezdi.

Heyet daha sonra dinlenmek üzere, kaldıkları otele geçti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, Ekonomi
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