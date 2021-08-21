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Ceylan Karavil Park AVM Müdürü Toydemir'den sektörel değerlendirme - Son Dakika

Ceylan Karavil Park AVM Müdürü Toydemir'den sektörel değerlendirme

21.08.2021 12:48
Ceylan Karavil Park AVM Müdürü Toydemir'den sektörel değerlendirme, System.String[]

Alışveriş merkezi yönetimi konusunda Türkiye'de en tecrübeli yöneticilerden biri olan ve ENS danışmanlık bünyesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'nin müdürlüğü görevini yürütmekte olan Necati Ufuk Toydemir, AVM yatırımlarının yaşamın...

Alışveriş merkezi yönetimi konusunda Türkiye'de en tecrübeli yöneticilerden biri olan ve ENS danışmanlık bünyesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'nin müdürlüğü görevini yürütmekte olan Necati Ufuk Toydemir, AVM yatırımlarının yaşamın merkezinde olmaya devam edeceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Ceylan Karavil Park AVM Müdürü Toydemir, "Alışveriş merkezleri Mart 2020'den itibaren etkilerini hissetmeye başladığımız pandemi döneminde bugün geldiğimiz ve adını yeni dönem diye adlandırdığımız süreçte de yaşamın merkezi olmaya devam edecektir. Türkiye'de alışveriş merkezleri sadece ticari birer yapı olmaktan çıkmış, sosyalleşme ve yaşam alanlarına dönüşmüştür. Alışveriş merkezleri de bunun için ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, onların daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, özellikle pandemi ile birlikte sağlıklı ortamlarda güvenli mekanlar oluşturmak üzerine projeler oluşturmuşlar ve oluşturmaya devam edeceklerdir" dedi.

"Daha çevreci, daha sürdürülebilir alışveriş merkezleri görmeye başlayacağız"

Alışveriş merkezleri günümüzde son derece güvenli, sağlıklı yaşam alanları olarak faaliyetlerine devam etmekte olduğunu belirten Toydemir, "Bugün pek çok alışveriş merkezimiz bu konuda çalışmalarını gerçekleştirmiş ve TSE ile yapılan çalışmalar sonucunda güvenli hizmet belgelerine sahip olmuşlardır. Hijyen, maske, mesafe, Hes kodu kuralları konusunda alışveriş merkezleri taviz vermemiş, büyük bir hassasiyetle bu konuya yaklaşmış ve uygulamalarını üst seviyede gerçekleştirmeye devam etmektedir. Kamu kurumları tarafından da devamlı denetlenen alışveriş merkezleri ziyaretçilerimiz tarafından da güvenli ve sağlıklı alanlar olarak görülmeye başlanmıştır. Bunlara ek olarak belirtmek isterim ki günümüzde artık alışveriş merkezlerimizde kurulmuş olan aşı odalarında her gün pek çok ziyaretçimiz aşı için tercih noktası olmuştur. Önümüzdeki süreçlerde alışveriş merkezlerimizde yeme- içme alanlarının, çocuk ve yetişkin eğlence alanlarının, kültürel ve sanatsal alanların daha fazla oranda yer almaya başladığını göreceğiz. Tüm dünyada olduğu gibi bizlerde daha çevreci, daha sürdürülebilir alışveriş merkezleri için çalışacağız ve bunları da zamanla daha fazla göreceğiz" diye konuştu.

"Bir alkışta yüzbinlerce çalışma arkadaşımıza"

Sağlık çalışanlarını korona virüs süreci boyunca verdikleri mücadeleden dolayı alkışladığını aktaran Toydemir, "Mart 2020 döneminden bu yana pandemi koşullarında en büyük zorluklarla mücadele eden, bizleri sağlığımıza kavuşturan, fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarımızı tekrar yürekten alkışlıyor, ardından da alışveriş merkezlerimizde çalışan yüzbinlerce çalışma arkadaşımızı da gerçekleştirdikleri çok büyük özverili çalışmalarından dolayı alkışlıyorum. İyi ki varlar ve bizimle beraberler. Umarım en kısa sürede tüm ülkemizde aşılanma oranı yüksek seviyelere ulaşacak ve sağlıklı günlerde mutluluğu hep beraber paylaşacağız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Ceylan Karavil Park AVM Müdürü Toydemir'den sektörel değerlendirme
Ceylan Karavil Park AVM Müdürü Toydemir'den sektörel değerlendirme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, alışveriş merkezi, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ceylan Karavil Park AVM Müdürü Toydemir'den sektörel değerlendirme - Son Dakika Ekonomi


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