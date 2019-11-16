Son Dakika Haberleri: Ceylan Karavil Park AVM yazar İclal Aydın'ı kitap severle buluşturdu
Son Dakika Güncel Ceylan Karavil Park AVM yazar İclal Aydın'ı kitap severle buluşturdu - Son Dakika

Ceylan Karavil Park AVM yazar İclal Aydın'ı kitap severle buluşturdu

6 saat önce

Yazar İclal Aydın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de imza gününe katıldı.

Ceylan Karavil Park AVM yazar İclal Aydın'ı kitap severle buluşturdu, System.String[]

Yazar İclal Aydın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de imza gününe katıldı.


Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM yazar İclal Aydın'ı ağırlayarak imza gününde kitap severlerle buluşturdu. Kitap severlerle imza gününde bir araya gelen İclal Aydın, yeni kitabı 'Kalbimin Can Mayası' ile büyük bir Türkiye turnesinde olduğunu söyledi. Yazar Aydın, "Yine geçen yıl olduğu gibi bu yılda Diyarbakır'da aynı noktada sevgili okurlarla buluştuk. Dolayısıyla göstermiş oldukları kardeşliğe ve sevgiye her zaman minnettarım. Türkiye'de kitabın az okunduğu dair bir söylenti vardır biliyorsunuz. Türkiye'de az kitap okunuyor diye. Bende her zaman şunu söylüyorum. Kalplerine dokunan, zihinlerine dokunan bir şey olursa bence herkes kitap okuyor. Buna bütçede ayırıyor. Bu Türkiye turnesi sırasındaki sevgili hanımların, beylerin, gençlerin göstermiş olduğu ilgide bana geleceğe dair umut veriyor" dedi.


"Hiçbir zaman kitap yazmayı bırakmasın"


Okurlardan Selime Cengiz, buraya ziyarete geldiği için çok teşekkür ettiğini belirtti. Cengiz, "Burada onu görmek çok güzel. Kitaplarını zevkle okuyoruz ve hiçbir zaman kitap yazmayı bırakmasını istemiyorum. Daima yazmasını diliyorum" şeklinde konuştu.


Etkinlik, okurların aldıkları kitapları imzalamakla devam etti. - DİYARBAKIR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:16 Kaynak: İHA
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