Ceylan Karavil Park'dan Kira Desteği
15 dakika önce
Diyarbakır'da 200 işyerinin faaliyet gösterdiği Ceylan Karavil Parkta yönetim kurulu işletmelere kira desteği sunma kararı aldı.
Diyarbakır'da 200 işyerinin faaliyet gösterdiği Ceylan Karavil Parkta yönetim kurulu işletmelere kira desteği sunma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:06
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