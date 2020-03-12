Ceylan Karavil ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile dezenfekte çalışması başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceylan Karavil ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile dezenfekte çalışması başlatıldı - Son Dakika

Ceylan Karavil ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile dezenfekte çalışması başlatıldı

6 saat önce

DİYARBAKIR (İHA) –Diyarbakır'da binlerce vatandaşın ziyaret ettiği, alışveriş merkezi Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile dezenfekte edildi.

Ceylan Karavil ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile dezenfekte çalışması başlatıldı, System.String[]

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'da binlerce vatandaşın ziyaret ettiği, alışveriş merkezi Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile dezenfekte edildi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama birimi ekipleri tarafından halk sağlığını korumak ve salgın hastalık riskine karşı uluslararası kalite belgeli Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte çalışması başlattı. Ekipler, Diyarbakır'ın en işlek alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM ile iş birliği yaprak dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlık açısından öncü adımlar atan Ceylan Karavil Park AVM Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi, gözleri tahrip etmeyen maddelerle, özel giysisi, maskesi ve eldiveni giyerek püskürtme cihazıyla tutamak boruları, koltuk ve kapı tutma yerleri lavabolar ile oturma kabinleri ve buna benzer temasın yoğun olduğu yerleri titizlikle dezenfekte etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:13 Kaynak: İHA
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