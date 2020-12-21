Ceylan Kolat: Desemlerim herkese mutluluk versin - Son Dakika

Ceylan Kolat: Desemlerim herkese mutluluk versin

21.12.2020 12:33
Ceylan Kolat: Desemlerim herkese mutluluk versin, System.String[]

Moda tasarımının farklı bir alanındasınız, desen tasarımı yapıyorsunuz... Bu alanı seçmeniz nasıl oldu?

Moda tasarımının farklı bir alanındasınız, desen tasarımı yapıyorsunuz… Bu alanı seçmeniz nasıl oldu?

Aslında eğitimime moda tasarım alanında başlamıştım ancak 2 yıl okuduktan sonra asıl keyif aldığım şeyin çizim ve renkler olduğunu farkettim. Okulumu ve bölümümü değiştirip illüstrasyon bölümünden mezun oldum. Üniversite bittikten sonra üzerinde çalıştığım projelerde desen konusuna yöneldim.

Kendi markanızı yaratana kadar neler yaptınız?

3 yıl boyunca yurtdışına ihracat yapan bir şirkette görev aldım. Benim için çok önemli bir tecrübeydi. Yaratıcı süreç dışında da öğrenmem gereken ne kadar çok şey olduğunu anladım. Zamanı gelince de Fonfique'i kurmak için ayrıldım.

"RENKLİ İÇ DÜNYAMIN BİR YANSIMASI"

Fonfique'de neler var? Hangi ürünleri bulmak mümkün?

Fonfique'te günlük hayatınızda rahatça kullanabileceğiniz birçok fonksiyonel ürün mevcut. Kartlıktan laptop çantasına, makyaj çantasından telefon kılıfına geniş bir seçki var. Bu ürünlerin yanı sıra geçen sene kupa, fincan gibi ev ürünlerini de koleksiyonumuza ekledik.

Tasarım anlayışınızı nasıl anlatırsınız? Desenlerinizden bize geçen hislerin ne olmasını istiyorsunuz?

Renkler ve renk uyumlarıyla oynamayı çok seviyorum. Fonfique desenlerini görünce mutlu hissetmenizi amaçlıyorum. Paketinden diğer küçük detaylarına kadar bunu hedefleyerek tasarlıyorum.

Çok pozitif, renkli tasarımlara imza atıyorsunuz… Neler ilham kaynağınız?

İçe dönük bir kişiliğim olduğu için, desenlerimi, renkli iç dünyamın dışa vurumu olarak görüyorum.  İlham kaynaklarım sonsuz; benim bir duygu hissetmemi sağlayan her şeyden ilham alabiliyorum. Genelde doğanın kendisinden, tanıştığım insanlardan, seyahatlerimden, gördüğüm renklerden, izlediklerim ve dinlediklerimden... Kısaca her şeyden ilham alabiliyorum.

Evlerimize kapandığımız bir dönemden geçiyoruz; siz bu süreci nasıl geçirdiniz? Yaratıcılığınız bu süreçten nasıl etkilendi?

İlkbaharda geçirdiğimiz tam kapanma sürecinde hiç durmadan çizim yaptım. O yüzden kendi adıma çok verimli bir dönem oldu diyebilirim. Ancak artık bu durumun bir an önce bitmesini ve en kısa zamanda sağlıklı günlerimize geri dönmeyi temenni ediyorum.

Fonfique ile birçok iş birliğine imza atan Ceylan Kolat, bu yılbaşı için Boyner'e koleksiyon hazırladı

Ceylan Kolat: Desemlerim herkese mutluluk versin

Üniversite, İhracat, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ceylan Kolat: Desemlerim herkese mutluluk versin - Son Dakika Magazin


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