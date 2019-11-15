Son Dakika Haberleri: Ceylan, yeni imajıyla Sinop Cezaevi'nde klip çekti
Son Dakika Magazin Ceylan, yeni imajıyla Sinop Cezaevi'nde klip çekti - Son Dakika Magazin

Ceylan, yeni imajıyla Sinop Cezaevi'nde klip çekti

7 saat önce

ŞARKICI Ceylan, yeni single çalışması 'Cennetim Ol'a Sinop Cezaevi'nde klip çekti.

Ceylan, yeni imajıyla Sinop Cezaevi'nde klip çekti, System.String[]
ŞARKICI Ceylan, yeni single çalışması 'Cennetim Ol'a Sinop Cezaevi'nde klip çekti.

Ceylan, söz ve müziği Ebru Elver'e, aranjesi Caner Tepecik'e ait 'Cennetim Ol' şarkısı için imaj değiştirdi. Kısa saçlı görünümüyle Selim Akar'ın objektifine poz veren Ceylan'ın, yeni şarkısı için Sinop Cezaevi'nde çektiği klip, sosyal medya üzerinde en çok izlenenler arasına girdi. Ceylan hayranları sanatçıya, 'Modern Ceylan' yorumları yaptı.Klibin yönetmenliğini, İdil Dizdar ile Said Dalveren yaptı. Klip, 11 kişilik ekiple 6 saatte çekildi.


- Antalya
Magazin

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:09 Kaynak: DHA
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