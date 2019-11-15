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Ceylan, yeni imajıyla Sinop Cezaevi'nde klip çekti
7 saat önce
ŞARKICI Ceylan, yeni single çalışması 'Cennetim Ol'a Sinop Cezaevi'nde klip çekti.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:09 Kaynak: DHA
ŞARKICI Ceylan, yeni single çalışması 'Cennetim Ol'a Sinop Cezaevi'nde klip çekti.
Ceylan, söz ve müziği Ebru Elver'e, aranjesi Caner Tepecik'e ait 'Cennetim Ol' şarkısı için imaj değiştirdi. Kısa saçlı görünümüyle Selim Akar'ın objektifine poz veren Ceylan'ın, yeni şarkısı için Sinop Cezaevi'nde çektiği klip, sosyal medya üzerinde en çok izlenenler arasına girdi. Ceylan hayranları sanatçıya, 'Modern Ceylan' yorumları yaptı.Klibin yönetmenliğini, İdil Dizdar ile Said Dalveren yaptı. Klip, 11 kişilik ekiple 6 saatte çekildi.
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