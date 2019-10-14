Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'a 1 saatte 25 havan mermisi düştü
Son Dakika Güncel Ceylanpınar'a 1 saatte 25 havan mermisi düştü

Ceylanpınar'a 1 saatte 25 havan mermisi düştü

6 dakika önce

Türkiye'nin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması amacıyla Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı 6. gününde Suriye'nin Rasulayn kentinde sürdürülüyor.

Ceylanpınar'a 1 saatte 25 havan mermisi düştü, System.String[]

Türkiye'nin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması amacıyla Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı 6. gününde Suriye'nin Rasulayn kentinde sürdürülüyor. Terör hedefleri topçu bataryaları ve tanklar tarafından imha edilirken, Rasulayn'dan Ceylanpınar'a son 1 saat içerisinde 25 adet roket atıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Rasulyn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi sürerken, bölgedeki PKK-YPG mevzileri topçu bataryaları ve obüslerle vurularak imha ediliyor. Dumanların yükseldiği Rasulayn'dan Ceylanpınar'a son 1 saat içerisinde 25 havan mermisi atıldı. Ev ve iş yerlerine de isabet eder havan mermileri nedeniyle maddi hasar oluştu. Roketler nedeniyle yaralanan veya ölen olmadığı öğrenildi.

Düşen ilk havanların ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin yürüttüğü tahliye ile yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçildi.

(Refik Fidan - Cahit Özçelik/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
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Ceylanpınar'a 1 saatte 25 havan mermisi atıldı
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