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Son Dakika Güncel Ceylanpınar'a 2 roket düştü

Ceylanpınar'a 2 roket düştü

49 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK tarafından kontrol edilen Rasulayn'dan atılan 2 roket bir eve isabet etti.

Ceylanpınar'a 2 roket düştü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/ PKK tarafından kontrol edilen Rasulayn'dan atılan 2 roket bir eve isabet etti. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Barış Pınarı operasyonun ardından Suriye'nin PYD-PKK kontrolündeki Rasulayn kentinden peş peşe atılan 2 roket, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir eve isabet etti. Büyük bir paniğin yaşandığı ilçede can kaybı yada yaralanan olmadı.


Korku yaşayan bölge halkı ise hazırladıkları valizlerle birlikte bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:16 Kaynak: İHA
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