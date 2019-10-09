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Ceylanpınar'a 2 roket düştü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK tarafından kontrol edilen Rasulayn'dan atılan 2 roket bir eve isabet etti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/ PKK tarafından kontrol edilen Rasulayn'dan atılan 2 roket bir eve isabet etti. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Barış Pınarı operasyonun ardından Suriye'nin PYD-PKK kontrolündeki Rasulayn kentinden peş peşe atılan 2 roket, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir eve isabet etti. Büyük bir paniğin yaşandığı ilçede can kaybı yada yaralanan olmadı.

Korku yaşayan bölge halkı ise hazırladıkları valizlerle birlikte bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.

Öte yandan roketin düşme anı kameralara yansıdı

(İHA)

Ceylanpınar'a 2 roket düştü

Ceylanpınar, Şanlıurfa, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:50 Kaynak: İHA
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