Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı
7 saat önce
Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:51 Kaynak: İHA
Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yürütülen ' Barış Pınarı' hareketi kapsamında Ceylanpınar ilçe merkezinden tır'lar üzerinde bulunan 2 zırhlı iş makinesi görev alacak yerlere sevk edildi. Tır'lardan indirilen iş makinelerinin EYP'lerin (el yapımı patlayıcı) imha etmesinde kullanılacağı tahmin ediliyor.
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