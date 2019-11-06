Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı
Son Dakika 3. Sayfa Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı

Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı

7 saat önce

Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.

Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yürütülen ' Barış Pınarı' hareketi kapsamında Ceylanpınar ilçe merkezinden tır'lar üzerinde bulunan 2 zırhlı iş makinesi görev alacak yerlere sevk edildi. Tır'lardan indirilen iş makinelerinin EYP'lerin (el yapımı patlayıcı) imha etmesinde kullanılacağı tahmin ediliyor.

Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı

Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı Eşini, aşk yaşadığı amcasının oğluna öldürten kadın ve sevgilisi, müebbet hapis cezası aldı Oyuncu Melis İşiten "Cinsel organınızı görmek istemiyorum" diyerek sosyal medya hesabından isyan etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 04:05:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'a askeri iş makinesi sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]