Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'a havan mermisi düştü! Nusaybin'de bir binaya roket isabet etti
Son Dakika Güncel Ceylanpınar'a havan mermisi düştü! Nusaybin'de bir binaya roket isabet etti

Ceylanpınar'a havan mermisi düştü! Nusaybin'de bir binaya roket isabet etti

1 saat önce

Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ceylanpınar'a havan mermisi düştü! Nusaybin'de bir binaya roket isabet etti, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Resulayn'da terör örgütü YPG/ PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

NUSAYBİN'DE BİR BİNAYA ROKET İSABET ETTİ

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti.

BİNANIN DUVARINA İSABET ETTİ

Nusaybin ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından roketle saldırıda bulundu. Teröristlerin attığı roket, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın duvarına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, sınır hattındaki askeri birlikler, Kamışlı'daki teröristlerin bulunduğu alanı top atışına tuttu.

Ceylanpınar, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:28 Kaynak: AA
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