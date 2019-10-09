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Ceylanpınar'a havan mermisi düştü

1 saat önce

SURİYE'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn'dan teröristler tarafından atılan 2 havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü.

Ceylanpınar'a havan mermisi düştü, System.String[]

SURİYE'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn'dan teröristler tarafından atılan 2 havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn'dan atılan 2 havan mermisi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı..


Ceylanpınar, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:50 Kaynak: DHA
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