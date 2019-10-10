Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'a iki havan mermisi isabet etti
Son Dakika Güncel Ceylanpınar'a iki havan mermisi isabet etti

Ceylanpınar'a iki havan mermisi isabet etti

1 saat önce

Reuters haber ajansı iki havan mermisinin Şanlıurfa'ya bağlı sınır kasabası Ceylanpınar'a isabet etiğini gösteren görüntüler yayınladı.

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Reuters haber ajansı iki havan mermisinin Şanlıurfa'ya bağlı sınır kasabası Ceylanpınar'a isabet etiğini gösteren görüntüler yayınladı. Olayda can kaybı olmadığı belirtildi.

Ceylanpınar'a iki havan mermisi isabet etti

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Reuters, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:06 
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