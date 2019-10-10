Ceylanpınar'a iki havan mermisi isabet etti
1 saat önce
Reuters haber ajansı iki havan mermisinin Şanlıurfa'ya bağlı sınır kasabası Ceylanpınar'a isabet etiğini gösteren görüntüler yayınladı.
Reuters haber ajansı iki havan mermisinin Şanlıurfa'ya bağlı sınır kasabası Ceylanpınar'a isabet etiğini gösteren görüntüler yayınladı. Olayda can kaybı olmadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:06
Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı Harekat sonrası 4 ilçede eğitime iki gün ara verildi Ceylanpınar'da hoparlörden Mehter Marşı ve Erdoğan'ın okuduğu şiir dinletiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump yorumu: Baskılar yüzünden tweet atıyor