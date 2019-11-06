Ceylanpınar'a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:14 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, yürütülen Barış Pınarı Hareketi kapsamında Ceylanpınar ilçe merkezinden tırlar üzerinde 2 zırhlı iş makinesi görev alacağı yerlere sevk edildi. Tırlardan indirilen iş makinelerinin EYP'lerin (el yapımı patlayıcı) imha edilmesinde kullanılacağı tahmin ediliyor. - ŞANLIURFA
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