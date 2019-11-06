Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı
Son Dakika Güncel Ceylanpınar'a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı

Ceylanpınar'a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.

Ceylanpınar'a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, yürütülen Barış Pınarı Hareketi kapsamında Ceylanpınar ilçe merkezinden tırlar üzerinde 2 zırhlı iş makinesi görev alacağı yerlere sevk edildi. Tırlardan indirilen iş makinelerinin EYP'lerin (el yapımı patlayıcı) imha edilmesinde kullanılacağı tahmin ediliyor.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:25 Kaynak: İHA
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