Ceylanpınar'a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı
7 saat önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:25 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 zıhlı askeri iş makinesinin sevkiyatı yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, yürütülen Barış Pınarı Hareketi kapsamında Ceylanpınar ilçe merkezinden tırlar üzerinde 2 zırhlı iş makinesi görev alacağı yerlere sevk edildi. Tırlardan indirilen iş makinelerinin EYP'lerin (el yapımı patlayıcı) imha edilmesinde kullanılacağı tahmin ediliyor.
(İHA)
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