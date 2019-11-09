Ceylanpınar'a zırhlı araçlar sevk edildi
6 saat önce
Ceylanpınar'a zırhlı araçlar sevk edildiŞANLIURFA - Suriye'nin Rasulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve bloklar sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
Ceylanpınar'a zırhlı araçlar sevk edildi
ŞANLIURFA - Suriye'nin Rasulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve bloklar sevk edildi.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen ve aralarında GZPT'de (gelişmiş zırhlı personel taşıyıcı) ve beton bloklarında aralarında olduğu yaklaşık 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı araçların Suriye sınır hattına konuşlanacağı belirtildi.
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