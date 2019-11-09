Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'a zırhlı araçlar sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Ceylanpınar'a zırhlı araçlar sevk edildi

Ceylanpınar'a zırhlı araçlar sevk edildi

6 saat önce

Ceylanpınar'a zırhlı araçlar sevk edildiŞANLIURFA - Suriye'nin Rasulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve bloklar sevk edildi.

Ceylanpınar'a zırhlı araçlar sevk edildi

ŞANLIURFA - Suriye'nin Rasulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve bloklar sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen ve aralarında GZPT'de (gelişmiş zırhlı personel taşıyıcı) ve beton bloklarında aralarında olduğu yaklaşık 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı araçların Suriye sınır hattına konuşlanacağı belirtildi.

Ceylanpınar'a zırhlı araçlar sevk edildi

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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