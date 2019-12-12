Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'ın mazbatası iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'ın mazbatası iptal edildi - Son Dakika

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'ın mazbatası iptal edildi

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Aksak'ın mazbatası, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'ın mazbatası iptal edildi, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Aksak'ın mazbatası, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

Sadi Güven başkanlığında toplanan YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmaktan aldığı 2 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle seçilme yeterliliğine sahip olmadığı iddiasını değerlendirdi. YSK, yaptığı değerlendirme sonrası Aksak'ın mazbatasının iptaline karar verdi. Yeni Belediye Başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

ANKARA,


Yüksek Seçim Kurulu, Abdullah Aksak, Ceylanpınar, Sadi Güven, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:39 Kaynak: DHA
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