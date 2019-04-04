Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak, Mazbatasını Aldı

AK Parti'den Ceylanpınar Belediye Başkanı seçilen Abdullah Aksak, mazbatasını aldı.

AK Parti'den Ceylanpınar Belediye Başkanı seçilen Abdullah Aksak, mazbatasını aldı.





Aksak, Ceylanpınar Adliyesine gelerek İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.





Aksak, desteklerinden dolayı tüm Ceylanpınar halkına teşekkür etti.





Bundan sonraki işlerinin hizmet olduğunu ifade eden Aksak, şöyle konuştu:





"Bizim hizmete susamış köylerimiz ve mahallelerimiz var. Verdiğimiz sözleri inşallah bir bir yerine getireceğiz. Adaletli bir şekilde davranacağım. Memuruma, işçime ve insanıma sahip çıkacağım. Bütün hizmetlerde el ele vereceğiz ve sokak sokak dolaşacağız. Bu millete biz efendi olmaya gelmedik. Bu millete hizmetkar olmaya geldik. İnşallah çok kısa zamanda Ceylanpınar'ı Güneydoğu'nun parlayan yıldızı yapacağız. Ceylanpınar örnek ilçe olacak."





24. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök de seçimlerde gece gündüz demeden koşuşturan herkese teşekkür ederek, Ceylanpınar'ı hak ettiği yere hep birlikte taşıyacaklarını kaydetti.

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