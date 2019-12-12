Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi - Son Dakika

Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatası iptal edildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatası iptal edildi.


Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatası, 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmak nedeniyle aldığı 2 yıl 9 aylık ceza nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi. YSK tarafından alınan karar sonrası yeni belediye başkanının belediye meclisi tarafından seçileceği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Yüksek Seçim Kurulu, Abdullah Aksak, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'ın mazbatası iptal edildi
YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
04:12 Kadıköy'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
04:12 Libya hükümet güçleri: "Hafter'in saldırısını püskürtmeye hazırız" - Son Dakika
03:51 Yol bakım çalışmasını fark etmeyen sürücü bariyerlere çarptı 4 yaralı - Son Dakika
03:46 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
03:44 Apartmanın elektrik panosunda yangın: Mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 04:24:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]