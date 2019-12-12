Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi - Son Dakika

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Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi
53 dakika önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatası iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatası iptal edildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatası, 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmak nedeniyle aldığı 2 yıl 9 aylık ceza nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi. YSK tarafından alınan karar sonrası yeni belediye başkanının belediye meclisi tarafından seçileceği öğrenildi.
(İHA)
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