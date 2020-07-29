Ceylanpınar Belediyesi'nde gerginlik: 3 gözaltı - Son Dakika

Ceylanpınar Belediyesi'nde gerginlik: 3 gözaltı
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun makamında gerginlik çıktı.
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar
Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun makamında gerginlik çıktı. Bir kişinin silah kullanmaya kalktığı olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, öğleden sonra Ceylanpınar Belediyesi'ne gelen 3 kişi, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ile arasında görüştükleri sırada gerginlik çıktı. Nedeni bilinmeyen gerginlikte yanındaki silahı kullanmaya kalkışan kişi belediye başkanının koruması tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine gelen polisler Soylu'nun görüştüğü 3 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada olayı duyan belediye başkanının akrabası ile gözaltına alınan kişilerin yakınları da belediye önünde toplandı. Taraflar arasında çıkan kısa süreli gerginlik polisin müdahalesi ile engellendi. Yaşananların ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş birlikte Ceylanpınar'a gitti. Olayla ilgili bilgi alan Vali Erin, Ceylanpınar Belediye Başkanı'nın darp edildiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, kısa süreli gerginliğin kontrol altına alındığını ifade etti.
- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:22
Kaynak: DHA
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