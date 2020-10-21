Ceylanpınar Belediyesinden akülü sandalye desteği - Son Dakika

Ceylanpınar Belediyesi yürüme engeli bulunan Avaş Kaska'ya akülü sandalye hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen Avaş Kaska, Ceylanpınar Belediyesi'ne başvurarak akülü sandalye talebinde bulundu.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Kaska'yı evinde ziyaret ederek, talep ettiği akülü sandalyesini teslim etti.

Soylu, amaçlarının tüm engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak olduğunu belirterek, "Ceylanpınar Belediyesi olarak her alanda sosyal projeler üreterek toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Engelli vatandaşların sokağa daha rahat çıkması ve günlük hayatlarında sıkıntı yaşamaması adına tekerlekli sandalye ve akülü araç yardımlarına önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

Avaş Kaska ise akülü sandalye için Soylu ve ekibine teşekkür etti.