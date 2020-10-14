Ceylanpınar Belediyesinden PKU ve çölyak hastalarına destek - Son Dakika

Ceylanpınar Belediyesi tarafından PKU ve çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde tespit edilen çölyak ve PKU hastalarına içerisinde glutensiz gıdaların bulunduğu koli dağıtımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, çölyak ve PKU hastalarına her zaman destek olacaklarını belirterek, şunları kaydetti;

"Çölyak ve PKU hastalarımızın dağıtılan bu unları her yerde bulmaları mümkün olmuyor. Bu nedenle periyodik olarak hastalarımıza glutensiz un, makarna, mısır unu ve irmik dağıtmak suretiyle kendi yemeklerini istedikleri gibi yapmalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız bu hastalarımızın hayatını kolaylaştırmak."