Ceylanpınar Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Ceylanpınar Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı sürerken özellikle sınıra yakın bölgelerdeki vatandaşların bir kısmı ilçeden daha güvenli bölgelere tahliye edildi.

Vatandaşların ilçeden ayrılmasıyla sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanmaya başladı.

Harekete geçen Ceylanpınar Belediyesi, sokak hayvanlarına aç kalmamaları için mama desteğinde bulundu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adnan Yıldız, harekatın ilk gününden itibaren vatandaşlara her konuda yardımcı olduklarını belirterek, "Vatandaşların güvenli bölgelere aktarılması dolayısıyla birçok sokak hayvanı da kendilerine yemek verecek kimse kalmayınca aç kalıyor. Sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla mama desteğinde bulunduk. Sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz." dedi.