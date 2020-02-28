Ceylanpınar'da belediye tarafından esnafa Türk bayrağı dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceylanpınar'da belediye tarafından esnafa Türk bayrağı dağıtıldı - Son Dakika

Ceylanpınar'da belediye tarafından esnafa Türk bayrağı dağıtıldı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise belediye tarafından esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise belediye tarafından esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise belediye tarafından esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, yaptığı açıklamada, şehit olan askere Allah'tan rahmet yaralı olanlar şifa diledi. Günün birlik günü olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Mehmetçiğe moral vermek ve tek vücut halinde İdlib operasyonuna destek olmak amacıyla bayrak seferberliği başlattık. Acımız büyük, İdlib'de kahraman evlatlarımızı şehit verdik. Ancak biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bu zorlu günler, birbirimize daha da sıkı kenetlendiğimiz günlerdir. Bu kenetlenmenin en büyük simgesi şehit kanlarıyla boyanmış al bayrağımızdır. Biz de bu sebeple esnafımıza al bayrağımızı dağıttık."

Ceylanpınar'da belediye tarafından esnafa Türk bayrağı dağıtıldı

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:52 Kaynak: AA
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