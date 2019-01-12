Ceylanpınar'da Bir Ev Alev Alev Yandı
1 saat önce
Ceylanpınar'da bir ev alev alev yandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.
Ceylanpınar
'da bir ev alev alev yandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan ev yangınında maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre yangın, Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana
Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını fark eden ev sahibi Abdulkadir G., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası evde maddi hasar oluştu, bazı ev eşyalar da kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:53 Kaynak: İHA
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