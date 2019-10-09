Ceylanpınar'da bir eve 2 roket düştü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde PYD/ PKK terör örgütü tarafından kontrol edilen Rasulayn tarafından atılan bir roket, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinde bir eve isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Barış pınarı operasyonun ardından Suriye'nin PYD-PKK kontrolündeki Rasulayn kentinden peş peşe atılan 2 roket, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir eve isabet etti. Büyük bir paniğin yaşandığı ilçede can kaybı yada yaralanan olmadı. Korku yaşayan bölge halkı ise hazırladıkları valizlerle birlikte bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.