Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü
Son Dakika 3. Sayfa Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü

Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü

51 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan mermisi ile roket düştü.

Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan mermisi ile roket düştü. Merminin patlamaması büyük bir faciayı önlerken, İHA muhabirleri de büyük tehlike atlattı.


Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden basın mensuplarının ve doktorların konakladığı otele havan mermisi düştü. Merminin patlamaması büyük bir facianın önüne geçti. İlçe emniyet ekipleri olay sonrası geniş güvenlik önlemi aldı. İHA muhabirleri Refik Fidan ve Cahit Özçelik'in de aralarında bulunduğu gazeteciler ile doktorlar, olayı yara almadan atlattı.


Dün gün boyunca ilçe merkezine 70 roket ve havan mermisi düşmüştü. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamasıyla dolar düşüşe geçti
ABD kanalında Barış Pınarı Harekatı skandalı: Trump, sert tepki gösterdi Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı MHP'li Öztüğ "Barış Pınarı Harekatımızda yer almak istiyoruz" diyerek askerlik şubesine dilekçe yazdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:17:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]