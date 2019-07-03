Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da hasat bitmeden ekim başladı
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Ceylanpınar'da hasat bitmeden ekim başladı

1 saat önce

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, hasat edilen buğdayın yerine ikinci ürün olarak mısır ekiliyor.

Ceylanpınar'da hasat bitmeden ekim başladı, System.String[]
Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, hasat edilen buğdayın yerine ikinci ürün olarak mısır ekiliyor.
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yaklaşık 15 gün önce başlanan buğday hasadı sürüyor. İşletmede bir yandan da hasadı tamamlanan belirli alanlara son teknoloji makinelerle ikinci ürün olarak mısır ekimi yapılıyor.
İşletmenin tarla şefi ziraat mühendisi İrem Tuğba Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 530 bini buğday olmak üzere 631 bin 708 dekarlık alanda yapılan hububat hasadının ardından ikinci ürünün ekimi için çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğünü söyledi.
Şen, işletmede 6 bin 150 dekarlık alanda silajlık, 102 bin 683 dekarlık alanda ise dane mısır ekiminin gerçekleştirildiğini belirtti.
Tohum ekiminde 37 adet 8 sıralı ekim makinelerinin kullanıldığını ifade eden Şen, "Şu an ekimini yaptığımız mısırın eylül ayında yapılacak hasadından 50 bin ton, ekim ayında yapılacak dane mısır hasadından ise yaklaşık 100 bin ton rekolte bekliyoruz. Üretilen silajın tamamı işletme bünyemizdeki hayvancılık birimlerinde tüketiliyor. Dane mısırın bir kısmını işletmede kullanıyoruz, kalan kısmını ise ihale yoluyla piyasaya satıyoruz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:01 Kaynak: AA
Ekonomi
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