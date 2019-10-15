Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da hastanenin kapatıldığı iddiasına yalanlama
Son Dakika Güncel Ceylanpınar'da hastanenin kapatıldığı iddiasına yalanlama

Ceylanpınar'da hastanenin kapatıldığı iddiasına yalanlama

1 saat önce

Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar Devlet Hastanesinin yeterli sayıdaki doktor ve sağlık personeliyle kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini bildirdi.

Ceylanpınar'da hastanenin kapatıldığı iddiasına yalanlama, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar Devlet Hastanesinin yeterli sayıdaki doktor ve sağlık personeliyle kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, Ceylanpınar Devlet Hastanesinin kapatılarak, sağlık hizmetlerine sahra hastanesinde devam edildiğine ilişkin haberlere yer verildiği anımsatıldı.

Basında yer alan söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Ceylanpınar Devlet Hastanemiz yeterli sayıdaki uzman doktor ve sağlık personeli ile kesintisiz bir şekilde sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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