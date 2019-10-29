Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da hüzünlü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni
Son Dakika Güncel Ceylanpınar'da hüzünlü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni

Ceylanpınar'da hüzünlü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni

59 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın sivilleri hedef aldığı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hüzünle kutlandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü YPG/ PKK'nın sivilleri hedef aldığı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hüzünle kutlandı.

Ceylanpınar ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Ceylanpınar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlendi.

Törende yer alan bazı öğrencilerin Barış Pınarı Harekatı sırasında YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Elif Terim ile Mazlum Güneş'in fotoğrafının yer aldığı tişörtleri giydiği görüldü.

Törene, Elif Terim ile Mazlum Güneş'in ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da izleyici olarak katıldı. Tribünde yer alan Mazlum Güneş'in annesi Zekiye Güneş çocuğunun fotoğrafını ve okul arkadaşlarını görünce duygusal anlar yaşadı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Kaymakam Mehmet Keklik, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Öğrenciler de teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş'in anısına yazılmış şiirler okundu.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Ceylanpınar'da hüzünlü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni

29 ekim cumhuriyet bayramı, Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 07:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fahrettin Altun: Teröristlerin çekilip çekilmediğini ortak devriyelerle göreceğiz
Bakan Akar'dan "TSK, DEAŞ ile savaşmıyor" yalanına sert tepki: Bu, yalanın da alçaklığın da dibidir Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'nin çekilmesiyle ilgili açıklama: Rusya, teröristlerin çekildiğini teyit etti Rusya'dan tuhaf Bağdadi açıklaması: Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda Beyaz Saray'dan resmi doğrulama gelmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 20:50:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da hüzünlü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]