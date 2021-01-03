Ceylanpınar'da ihtiyaç sahibi aileye yardım - Son Dakika

Ceylanpınar'da ihtiyaç sahibi aileye yardım

03.01.2021 12:09
Ceylanpınar'da ihtiyaç sahibi aileye yardım, System.String[]

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, yangında evleri kullanılamaz duruma gelen ihtiyaç sahibi ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, yangında evleri kullanılamaz duruma gelen ihtiyaç sahibi ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Soylu ve beraberindeki ekip, yaklaşık 2 ay önce elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen Çetinkaya ailesini ziyaret etti.

Ağır hasar gören ev, Ceylanpınar Belediyesine bağlı ekipler tarafından bakımdan geçirildi. Ekipler, ayrıca evin eşşyalarını da yeniledi. Çetinkaya ailesi sıcak bir yuvaya kavuşturulurken Başkan Soylu'da eksik olan beyaz eşyaları aileye teslim etti.

Ziyarete Başkan Feyyaz Soylu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ekim ve bazı meclis üyeleri ile muhtar katıldı.

Başkan Soylu ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Elde olmayan bir nedenden dolayı Çetinkaya ailesinin 2 ay önce evleri yanmıştı. Ev eşyaları ve beyaz eşyaları yanmıştı. Elektriği badanasını inşaata gidecek onarım ve bakımını biz yaptırdık. Beyaz eşyaların tedariki için arkadaşlarımıza talimat verdik. Onlarda bu görevi yerine getirdiler. Yine aileye mahalleli ve STK'lardan gelen yardımlar için de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aile fertleri de desteklerinden ve ziyaretlerinden dolayı Soylu ve ekibine teşekkür etti.

Ceylanpınar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceylanpınar'da ihtiyaç sahibi aileye yardım - Son Dakika


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