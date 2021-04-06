Ceylanpınar'da "Kendi yürür İlaçlama Makinesi" kursu verildi

Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar işletmesinde Tarımsal Mekanizasyon ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ile Ceylanpınar Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü-Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortak çalışmalarıyla Ceylanpınar İşletmesinde düzenlenen "Kendi Yürür İlaçlama Makinesi" Operatörlük Kursu verildi

Ceylanpınar, Çukurova, Dalaman, Karacabey ve Türkgeldi İşletmelerinden personellerin katıldığı kursta, kendi yürür ilaçlama makineleri ile ilgili teknik bilgiler ve operatörlük eğitimine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Mekanizasyonun yenilenmesi kapsamında gerçekleştirilen ve kurumun önemli yatırımlarından birisi olan, 27-32 m iş genişliğinde, kabinli, klimalı, GPS kontrollü ve oto pilot sistemi bulunan kendi yürür ilaçlama makinelerinin operatörler tarafından daha doğru kullanımı ve tarımsal mücadele faaliyetinin daha etkin yürütülmesini, yakıt ve zamanın daha etkin kullanımını, makinenin ekonomik ömrünün daha uzun olmasını ve iş güvenliği koşullarının iyileştirilmesini sağlıyor. - ŞANLIURFA