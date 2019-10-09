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Ceylanpınar'da 'Mehter Marşı' yankılanıyor

1 dakika önce

Ceylanpınar'da 'Mehter Marşı' yankılanıyorŞANLIURFA - Suriye'nin Doğusundaki terör örgütlerinin temizlenmesi adına başlatılan Barış Pınarı Hareketi ile birlikte Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye hoparlörlerinden mehter marşı çalınmaya başladı.

Ceylanpınar'da 'Mehter Marşı' yankılanıyor

ŞANLIURFA - Suriye'nin Doğusundaki terör örgütlerinin temizlenmesi adına başlatılan Barış Pınarı Hareketi ile birlikte Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye hoparlörlerinden mehter marşı çalınmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Rasulayn kentindeki terör örgütü mevzileri yoğun atış altına alınırken, top atışlarının duyulduğu Ceylanpınar ilçesinde de belediye tarafından halka ve görev yapan askerlere moral verme adına hoparlörlerden Mehter Marşı çalındı. Zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sesinden söylediği Arif Nihat Asyalı'nın 'dua' şiiri de dinletildi.

Öte yandan Ceylanpınar'da sınırda konuşlu obüs ve tanklardan, terör örgütünün mevzilerine yönelik atışlar sürüyor.

Ceylanpınar'da 'Mehter Marşı' yankılanıyor

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
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