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Ceylanpınar'da mezarlıklar bayramda ziyaretçi akınına uğradı

1 saat önce

Ceylanpınar'da mezarlıklar bayramda ziyaretçi akınına uğradıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde arefe ve bayramın ilk günü mezarlıklar doldu taştı.

Ceylanpınar'da mezarlıklar bayramda ziyaretçi akınına uğradı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde arefe ve bayramın ilk günü mezarlıklar doldu taştı.
Vatandaşların akınına uğrayan Ceylanpınar'daki mezarlıkta izdiham yaşanıyor. Binlerce kişinin akın ettiği mezarlıkta vatandaşlar yakınları için Yasin-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okuyup, dualar etti. 2 yıl arayla babasını ve kardeşini kaybeden Sibel Kuş, "Bayram arifesinde mezarlıklarını ziyaret ederek dua ettim. Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin acılarını Türkiye olarak paylaşıyoruz. Bu mübarek Ramazan Bayramında Müslümanlara uygulanan zulümlerin son bulmasını diliyorum. Yüce Allah'tan bizleri bir sonraki kurban bayramına ulaştırmasını niyaz ediyorum. Ayrıca vatan için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve yakınlarına hürmetlerimi sunuyorum öte yandan, Ceylanpınar halkının ve Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını temenni ederim" ifadelerini kulandı.
Ceylanpınar'da mezarlıklar bayramda ziyaretçi akınına uğradı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:31 Kaynak: İHA
Kuran-ı Kerim, Şanlıurfa, Ceylanpınar, Genel
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