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Ceylanpınar'da motosiklet kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 çocuk ağır yaralandı.

Ceylanpınar'da motosiklet kazası: 1 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Cumhuriyet mahallesi 391.sokakta meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen motosiklet sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Yağmur Ada A'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk komşuların yardımıyla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağı kırık, kafatasında çatlak tespit edilen küçük çocuk ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edildi. Küçük çocuğun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:57 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Ceylanpınar, 3. Sayfa
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