Ceylanpınar'da Okulda Yangın Tatbikatı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince Şehit Cuma İbiş Mesleki ve Teklik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta, yangın alarmıyla öğrenciler tahliye edildi.



Ekipler, temsili olarak yaralı olan iki öğrenciyi, okulun ikinci katından yangın merdiveniyle indirdi, okul bahçesinde yakılan ateşi öğrencilerle söndürdüler.



Okul Müdür Yardımcısı Ayhan Ulan, gazetecilere yaptığı açıklamada Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla yangın tatbikatı düzenlediklerini söyledi.



Tatbikatların öğrencileri yangınlara karşı bilinçlendirdiğini anlatan Ulan, her yıl benzer tatbikatlar yaptıklarını ifade etti.



Öğrenci Ramazan Gönüllü de tatbikatta yangın sırasında neler yapılması gerektiği konusunda önemli bilgiler öğrendiklerini dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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