Ceylanpınar'da patlama
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir patlama meydana geldi.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:48 Kaynak: İHA
'nın Ceylanpınar
ilçesinde bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.20 sıralarında Ceylanpınar ilçesine bağlı Ensar Mahallesi'nde bir patlama meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. - ŞANLIURFA
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