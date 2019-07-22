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Ceylanpınar'da patlama: 5 yaralı

1 saat önce

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan iki roketten birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ceylanpınar'da patlama: 5 yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan iki roketten birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Suriye'de PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Resulayn kentinden Ceylanpınar ilçesine iki roket atıldı. Roketlerden biri Turgut Özal Mahallesi'nde bir eve isabet etti. Evdeki patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Patlamada İbrahim Işık (17), Eyüp Atan (9), Ali Işık (21), Hatice Atan (32) ve Yusuf Atan (48) yaralandı. Ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Suriye tarafından atılan iki roketten birinin bir eve isabet ettiği belirtildi. Açıklamada, "22 Temmuz 2019 (bugün) saat 21.00 sularında Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin ilimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu 5 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Ceylanpınar ilçesine gitti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Ceylanpınar, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:52 Kaynak: İHA
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