Ceylanpınar'da patlayıcı madde ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 44 kilogram patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerince çalışma başlatıldı.Bu kapsamda, bazı kişilerin terör örgütü mensuplarıyla iş birliği faaliyetlerinde bulunabilecekleri ve örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerde kullanılmak amacıyla patlayıcı malzemelerin aktarımını yapabilecekleri yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, 33 kilo 610 gram plastik patlayıcı, 10 kilo 525 gram toz patlayıcı, 6 metre infilaklı fitil, 10 elektrikli kapsül, "alpha fire" alıcı, 2 verici kumanda, 2 güvenlik saatli devre ve bu devrelerin kullanım talimatlarının yazılı olduğu kağıt, alıcı-verici devre ve bu devrenin kullanım talimatının yazılı olduğu kağıt, 9 voltluk 2 pil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.