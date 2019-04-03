Ceylanpınar'da Revizyon Rinoplasti Ameliyatı Yapıldı

Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde nefes almada zorluk çeken Zübeyde Dağal
, kaburga kıkırdağından greft alınarak gerçekleştirilen revizyon rinoplasti (burun estetiği) ameliyatıyla sağlığına kavuştu.
İlçenin Bahçelievler Mahallesi
'nde yaşayan 23 yaşındaki Dağal, burnundaki rahatsızlık nedeniyle farklı hastanelerde 2 kez ameliyat oldu. Buna rağmen rahatsızlığı geçmeyen Dağal, daha sonra Ceylanpınar Devlet Hastanesi
Kulak, Burun ve Boğaz Servisine başvurdu.
Operatör Doktor Serhat İnan tarafından yapılan muayenede Dağal'ın bir kez daha ameliyat olması gerektiği belirlendi. Yapılan operasyonda Dağal'ın kaburgasından alınan kıkırdak, burnuna yerleştirildi. Tedavisinin ardından Zübeyde Dağal, sağlığına kavuştu.
Dr. İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük hastanelerde yapılabilen zorlu bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.
Revizyon rinoplasti ameliyatı ile Dağal'ın sağlığına kavuştuğunu anlatan İnan, "Hastamızın temel şikayeti nefes alamamaktı. Daha önce iki kez ameliyat olmuştu ve durum burunda yapışıklıklara neden oluyordu. Bu da normal ameliyatın basamaklarını zorlaştırmaktaydı. Ayrıca bir de kaburga kıkırdağı alma aşaması vardı. Yine hastanemizde görevli ortopedi doktorumuz İbrahim Ulusoy
ile birlikte bu aşamayı gerçekleştirdik. Ceylanpınar şartlarında ilk kez gerçekleştirilen bir ameliyat olması açısından da önemlidir." diye konuştu.
Zübeyde Dağal da uzun süre rahat bir nefes almakta zorlandığını belirtti.
Hastane çalışanlarına teşekkür eden Dağal, "İki ameliyat olmama rağmen sonuç alamadım. Uzmanlar tarafından tekrar ameliyat olmam gerektiği söylendi. Doktor Serhat İnan muayene etti. Bana başarılı bir ameliyat yapabileceğini söyledi ve ameliyat konusunda güven verdi. Önce tereddüt ettim. Sonra üçüncü ameliyatı olmaya karar verdim. Şu anda gayet iyiyim." dedi.