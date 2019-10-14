Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da roket düşen evde yangın çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Ceylanpınar'da roket düşen evde yangın çıktı

Ceylanpınar'da roket düşen evde yangın çıktı

14 dakika önce

Şanlıurfa'nın Rasulayn sınırındaki Ceylanpınar ilçe merkezine peş peşe 2 roket düştü.

Ceylanpınar'da roket düşen evde yangın çıktı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Rasulayn sınırındaki Ceylanpınar ilçe merkezine peş peşe 2 roket düştü. Roketlerden birinin isabet ettiği evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.


Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiği Suriye'nin Rasulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine peş peşe 2 roket daha atıldı. Şehir merkezine düşen roketlerden biri bir eve isabet etti. Olay anında kimsenin bulunmadığı öğrenilen evde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale başladı.


Yangını söndürme çalışmaları sürerken, bugün Ceylanpınar'a atılan roket sayısı 27 oldu. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
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