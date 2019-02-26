Ceylanpınar'da Sağanak Yağış
15 dakika önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.
Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.
Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde sağanak şeklinde etkili olan yağış, bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, diğer taraftan ilçe ve kırsalda bulunan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Şubat ayında ilk defa böyle şiddetli bir yağış gördüklerini ifade eden ilçe esnaflarından Halil Asraf, "Yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre metrekareye 25 mm. yağış görülmüştür. Bu bizim için sevindirici bir rakamdır" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:34 Kaynak: İHA
İstanbul'da Hareketlilik! Metro İstasyonunda Giriş Çıkışlar Kapatıldı, Olay Yerine Zırhlı Ekipler Gönderildi
AK Parti'nin İzmir Adayı Zeybekçi, İsmet İnönü'nün Sözleriyle Seslendi: Namuslular, Namussuzlar Kadar Cesur Olmalı
Google, İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Yerel Seçim Tahmini Açıkladı
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Ortak Miting Yapacağı 3 İl Belli Oldu