Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da Sağanak Yağış

Ceylanpınar'da Sağanak Yağış

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dün gece boyunca sağanak yağış etkili oldu.

Ceylanpınar'da Sağanak Yağış, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dün gece boyunca sağanak yağış etkili oldu.

Baharın gelmesiyle birlikte yağmur bir çok bölgede olduğu gibi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de etkili oluyor. Dün sabah başlayan yağmur gece saatlerinde de devam etti. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçakların altında yürürken esnaf ise eşyalarını ıslanmaması için dükkanlarının içine aldı. Gün boyunca devam eden yağmur en çok çiftçilerin yüzünü güldürdü. 2019 yılının bereketli geçeceğini ifade eden esnaflardan İlhan Akan, "Çocukluğumdan bu yana ilk defa Ceylanpınar'a bu kadar yağmur yağıyor. İnşallah bu yağışlar devam eder" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:50 Kaynak: İHA

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