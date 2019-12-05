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Ceylanpınar'da sağanak yağış

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.

Ceylanpınar'da sağanak yağış, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.


Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde sağanak şeklinde etkili olan yağış, bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, diğer taraftan ilçe ve kırsalda bulunan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Aralık ayında ilk defa böyle şiddetli bir yağış gördüklerini ifade eden ilçe esnaflarından Şıllur Şılluroğlu, "Yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre metrekareye 15 milimetre yağış düşmüştür. Bu bizim için sevindirici bir rakamdır" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:56 Kaynak: İHA
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